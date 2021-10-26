«Коммерсант»: Насилие на почве ксенофобии резко выросло в России за первое полугодие 2021-го

К такому выводу пришли в своем докладе эксперты Московского бюро по правам человека, пишет газета «Коммерсант». Авторы доклада называют тенденцию тревожной, особенно с учетом того, что все последние годы статистика по таким преступлениям неуклонно снижалась. Тревожный перелом связывают с отсутствием профилактики подобных явлений, своевременной и системной реакции государства на новые вызовы и с ухудшением социально-экономического положения в России.

При этом в МВД утверждают, что преступлений в отношении самих мигрантов за отчетный период стало на 1,1% меньше — 10,3 тыс.