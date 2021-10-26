Состояние Илона Маска приблизилось к $250 млрд, а капитализация его компании Tesla перевалила за $1 трлн

Это произошло на фоне бурного роста котировок производителя электромобилей.

Таким образом, Tesla стала лишь пятой корпорацией в истории, которой удалось перешагнуть по стоимости триллионный рубеж – после ритейлера Amazon, производителя электроники Apple, а также интернет-гигантов Microsoft и Alphabet (материнская компания Google).

Маск разбогател более чем на 3 млрд только за один день. Увеличивается и отрыв от второго богатейшего бизнесмена в мире – основателя Amazon Джеффа Безоса, у которого всего $195 млрд.