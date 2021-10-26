Число погибших в ходе беспорядков в Судане выросло до 7 человек, по меньшей мере 140 пострадали

Это передает агентство Reuters со ссылкой на местный Минздрав. Причина смерти – огнестрельные ранения, других данных не приводится.

Волнения в этой североафриканской стране вспыхнули вчера, после попытки путча – армия распустила высшие органы власти гражданских, арестовала министров и депутатов, ввела режим ЧП и приостановила действие некоторых статей конституции, которые определяют переходный период после свержения правившего 30 лет президента Омара аль-Башира, которого готовятся отдать Гаагскому трибуналу.

Действия суданских военных решительно осудили Евросоюз и Канада, а США заморозили финансовую помощь на $700 млн.