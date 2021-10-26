Бывший саудовский разведчик рассказал о планах принца убить короля с помощью отравленного перстня из России

Саад Альджабри, получивший убежище в Канаде, в интервью каналу CBS сказал, что в 2014-м принц намекал своему двоюродном брату, тогда главе МВД, что может убить 90-летнего короля Абдаллу одним рукопожатием, чтобы освободить трон для своего отца, следующего в очереди на престол. Альджабри не исключает, что принц мог лишь хвастаться и блефовать, но король умер через год. Бин Салмана разведчик назвал, цитата, психопатом с неограниченными ресурсами.

Журналисты и политики за пределами страны также обвиняли этого принца в резонансном убийстве видного саудовского диссидента Джамаля Хашогги, расчлененного в посольстве Саудовской Аравии в Стамбуле в 2018-м.