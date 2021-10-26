Представители американской корпорации Google провели онлайн-встречу с членами комитета Госдумы по безопасности

Депутаты обвинили гугл и ютуб в двойных стандартах: зачистке критики выборов в США и Германии при игнорировании интересов российских властей, а также в блокировке материалов канала Russia Today. Глава комитета, единоросс Василий Пискарев пригрозил «оборотными» штрафами. Представители интернет-гиганта заверили, что стараются соблюдать российское законодательство.

Также накануне стало известно, что мировой суд Таганского района отказался давать социальной сети Facebook отсрочку по уплате очередных штрафов – на 17 млн руб.