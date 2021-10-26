Forbes: Частичный локдаун в Москве могут продлить до Нового года

Об этом пишет со ссылкой на источники в мэрии журнал Forbes. Официально городские власти пока говорят, что не рассматривают варианты продления ограничительных мер. Окончательное решение, по данным издания, примут исходя из свежих цифр заболеваемости коронавирусом не ранее 1-го ноября.

Пока полулокдаун в столичном регионе объявлен с 28-го октября по 7-е ноября – в это время, в дополнение к нерабочим дням и учебным каникулам, закроют все развлекательные учреждения, кроме театров и музеев (те будут работать только по цифровым кодам), а общепит и непродовольственные магазины смогут работать только на доставку. Вслед за Москвой аналогичный режим объявили в Петербурге.