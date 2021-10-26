В Дубае открылось новое крупнейшее на свете колесо обозрения

Аттракцион Ain Dubai высотой 250 метров сможет принимать в своих 48 кабинках одновременно до 1750 человек и будет совершать полный оборот за 40 минут. В некоторых будут сервировать напитки и закуски. Работать это все будет круглосуточно. Цены стартуют от 130 дирхамов (это около 2,5 тысяч рублей по текущему курсу).