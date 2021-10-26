Компания Blue Origin анонсировала запуск первой в мире частной космической станции

Она будет вращаться на так называемой низкой орбите, называться «Орбитальный риф» и функционировать, цитата, как «бизнес-парк смешанного использования» для ученых, туристов и других коммерческих клиентов корпорации американского миллиардера Джеффа Безоса.

Ориентировочные сроки реализации проекта – конец 2020-х.