Больше всех денег на избирательную кампанию в Госдуму потратила партия ЛДПР

Это следует из итоговых отчетов, поданных в ЦИК. Расходы составляют почти 700 млн рублей. Большая часть средств (66% от израсходованных) пошла на предвыборную агитацию через телевидение и радио, треть — на выпуск и распространение печатной агитации. На втором месте – «Единая Россия» с чуть более чем 600-тами миллионами.

При этом по сравнению с результатами 2016-го года именно ЛДПР сдала позиции значительнее всего – с 39 до 21 мандата. Тем не менее расходы в партии называют, цитата, «абсолютно оправданными».