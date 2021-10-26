Российские моряки отбили у пиратов в Гвинейском заливе захваченный ими контейнеровоз под флагом Панамы

Об этом объявило Минобороны.

Судно «Люция» шло из Того в Камерун по тропической Атлантике, когда на него напали неизвестные вооруженные люди на быстроходной лодке. Моряки подали сигнал бедствия и закрылись в машинном отделении.

Корабль «Вице-адмирал Кулаков» находился неподалеку (он с июня в дальнем походе) и выслал на помощь вертолет со спецназовцами, при появлении которых пираты скрылись.