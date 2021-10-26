В Microsoft заявили о почти 23000 новых хакерских атак на цели в США со стороны взломщиков, связанных с СВР

По данным американской стороны, речь идет об аффилированной со спецслужбами группировке Nobelium, которая в последние месяцы якобы пытается создать постоянный механизм слежения в интересах официальной Москвы. Большая часть атак была безуспешной, но сама их интенсивность заметно выросла. Российские власти свою причастность неизменно отрицают.

Недавно Россия и США внесли в ООН совместную резолюцию, в которой говорится о необходимости отказа от кибератак хотя бы при поддержке государств.