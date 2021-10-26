В Набережных Челнах скончалась девушка, госпитализированная при взрыве газа в многоэтажном жилом доме

Об этом объявили местные власти. Пострадавшую привезли в больницу в состоянии клинической смерти и смогли ненадолго реанимировать, но она не перенесла начавшейся операции. Остальные пострадавшие – двое детей и семидесятилетний мужчина – тоже в тяжелом состоянии, у них множественные переломы и обширные ожоги.

Взрывом разрушило 6 квартир на двух последних этажах. Дом оцеплен, на месте работает МЧС и правоохранители. Два подъезда из этого дома временно расселили по гостиницам.