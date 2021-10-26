Россия выдвинула на соискание премии «Оскар» 2022-го года фильм режиссера Киры Коваленко «Разжимая кулаки»

Об этом объявил новый председатель Российского оскаровского комитета, режиссер Павел Чухрай, сменивший на этом посту скончавшегося летом Владимира Меньшова.

Картина-конкурсант рассказывает историю молодой девушки из Северной Осетии, которая пытается вырваться из-под гиперопеки своего строгого отца. В июле лента Коваленко, ученицы Александра Сокурова, взяла главный приз в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля.