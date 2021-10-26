Цена российской пшеницы выросла до максимума за 9 лет

Она достигла $316 за тонну. Это также почти на $50 выше, чем за тонну пшеницы из США. Премьер-министру Михаилу Мишустину направлено предложение от представителей рынка ввести заградительные пошлины на экспорт пшеницы, чтобы не допустить столь же стремительного роста на хлебобулочную продукцию на внутреннем рынке.