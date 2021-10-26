В Одессе суд приговорил двух воров к чтению Марка Твена

Приговор опубликован на сайте-базе судебных актов.

Подсудимых (подростков) признали виновными в кражах автомагнитол. Им грозило до трех лет колонии, но обоим назначили по году условно с условием, что они прочтут несколько литературных произведений, воспитывающих гуманизм и уважение к частной собственности. А именно: «Приключения Тома Сойера» и «Приключения Гекльберри Финна» Марка Твена, «Белый Клык» Джека Лондона и стих «Минають дни, минають ночи» («Проходят дни, проходят ночи») Тараса Шевченко.