В Астрахани вчера трех свидетелей Иеговы отправили в колонию на 8 лет

Об этом сообщает признанное иноагентом издание «Кавказский узел*». Верующих признали виновными в создании и финансировании экстремистской организацией (каковой «Свидетелей Иеговы*» признал в 2017-м Верховный суд). Это всего на полгода меньше, чем просило обвинение.

В тот же день в Красноярском крае по той же статье 30-летнего местного жителя приговорили к 6 годам и 3 месяцам условно с испытательным сроком в 4 года.

* "Кавказский узел" - СМИ, признанное иностранным агентом. Свидетели Иеговы - экстремистская организация, запрещённая в России.