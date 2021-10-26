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01:03, 26 октября 2021

В Астрахани вчера трех свидетелей Иеговы отправили в колонию на 8 лет

Об этом сообщает признанное иноагентом издание «Кавказский узел*». Верующих признали виновными в создании и финансировании экстремистской организацией (каковой «Свидетелей Иеговы*» признал в 2017-м Верховный суд). Это всего на полгода меньше, чем просило обвинение.
В тот же день в Красноярском крае по той же статье 30-летнего местного жителя приговорили к 6 годам и 3 месяцам условно с испытательным сроком в 4 года.

* "Кавказский узел" - СМИ, признанное иностранным агентом. Свидетели Иеговы - экстремистская организация, запрещённая в России.


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