Gulagu.net: на пытки в тюрьмах прямо сейчас пытаются подать жалобы 500 заключенных только в Саратовской области

Это данные правозащитного центра Gulagu.net, который недавно начал публиковать архив из примерно тысячи видеофайлов со съемками истязаний и изнасилований по всей стране, от Саратова до Камчатки.

Эти записи правозащитникам передал бывший заключенный, которого в колонии привлекли к работе программиста. По его словам, речь идет о пыточном конвейере, который затрагивает как минимум большую часть регионов Южного Федерального округа и Поволжья. После публикаций МВД объявило рассказавшего о пытках программиста, Сергея Савельева, в розыск – без уточнения, в каком качестве и по какой причине.

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова вчера пояснила журналистам, что Савельев нужен именно как свидетель, чтобы провести полноценное расследование преступлений, о которых он говорит, и назвала его «смелым человеком».