Сегодня состоится памятное мероприятие, посвященное 19-й годовщине трагедии «Норд-Оста»

Региональная Общественная организация содействия по защите пострадавших от террористических актов «Норд-Ост» проведет 26 октября памятное мероприятие, посвященное 19 годовщине трагедии в Театральном центре на Дубровке. Как рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член координационного совета организации Дмитрий Миловидов, все коронавирусные ограничения будут соблюдены.

«26 октября состоится мероприятие, посвященное 19-й годовщине трагических событий при захвате заложников на мюзикле «Норд-Ост». В отличие от прошлого года мероприятие будет полноразмерным с маленьким концертом», — рассказал он.

По словам Д.Миловидова, мероприятие разрешено Управой, и будет проходить с выполнением всех предписанных ограничений с точки зрения пандемии.

«Мы не можем приглашать неравнодушных людей, учитывая пандемию и ограничения, которые наложены на людей пожилого возраста.

А у нас ситуация такая, что средний возраст погибших 36 лет, соответственно остались либо дети, либо старики родители, которые однозначно попадают в эту категорию. Но мы каждый год непрерывно проводим данное мероприятие», — отметил он.

Д.Миловидов добавил, что церемония продлится с 10 утра до 11.30, после чего начнется панихида.