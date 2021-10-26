Рыночная стоимость компании Тесла превысила триллион долларов

Историческая отметка была превышена после заключения рекордного контракта с фирмой Хертц, которая занимается сдачей автомобилей в аренду. Компания заказала у корпорации Илона Маска сразу сто тысяч машин на общую сумму в 4 миллиарда и 200 миллионов долларов. В парке Хертц Тесла займет нишу в 20 процентов. После весеннего падения на фоне проблем конкурентов акции автогиганта резко прибавили в цене. Только за понедельник они возросли на 9 процентов. Компании удалось справиться с ситуацией с нехваткой полупроводников, создавая большую часть софта, что делает ее положение на рынке более устойчивым. Тем не менее, пока Тесла отстает от таких гигантов, как Эппл и Майкрософт, которые оцениваются более чем в 2 миллиардов долларов, однако при этом Тесла – рекордсмен по темпам роста. Отметку в триллион долларов компания пересекла за 18 лет.

Выросло и состояние владельца Теслы самого богатого человека планеты Илона Маска. Теперь оно оценивается в 249 миллиардов долларов.