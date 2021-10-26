В Амстердаме огласят решение по «скифскому золоту»

Приговор будет сначала зачитан на открытом суде, а затем сражу же выложен в интернет. На основании этого решения наконец станет ясно, куда отправится так называемое «скифское золото».

Коллекция из более чем 2 тысяч предметов с 2014 года не может вернуться из Амстердама. Дело в том, что незадолго до крымского референдума драгоценности вывезли в Нидерланды из Крыма для оформления выставки «Крым-золото и секреты Черного моря». Когда же мероприятие закончилось, свои права на экспонаты заявили и музеи полуострова, и Украина. В результате до решения суда «скифское золото» было решено оставить в Музее Алларда Пирсона.

Вместе с тем в 2016 году суд Амстердама уже решил вернуть коллекцию драгоценностей Украине, однако спустя месяц после этого крымские музеи начали процесс обжалования.

Решение суда, как ожидается, будет оглашено в районе 11 часов утра.