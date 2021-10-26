Одна из пострадавших при взрыве газа в пятиэтажке в Набережных Челнах умерла в больнице

Девушку ранее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии. Всего из-под завалов удалось спасти четырех человек. Всем потребовалась помощь медиков. Взрыв прогремел накануне вечером. Причиной называют утечку газа. По неофициальным данным виновником мог стать житель, оставшийся без газа из-за долгов и пытавшийся незаконно подключиться к трубе. СК завел уголовное дело.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев сказал, что жителям пострадавшего от взрыва газа жилого дома, будет оказана соответствующая помощь.

Магдеев напомнил, что похожий случай произошёл в 2016 году, тогда никто не пострадал.