В Нью-Йорке из-за протестов против обязательной вакцинации перекрыто движение по Бруклинскому мосту

Городская полиция сообщает в Твиттере, что в демонстрации принимают участие сотни людей – это пожарные, медики и сотрудники правоохранительных органов, которые не согласны с требованием вакцинироваться всем сотрудникам муниципальных служб. Первую прививку, согласно распоряжению мэра Нью-Йорка, они должны сделать к этой пятнице. В случае отказа их отправят в неоплачиваемый отпуск, а в последствии могут уволить.

По данным телеканала ABC вакцинацию предстоит пройти примерно 50 тысячам городских служащих.