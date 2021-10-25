The Bell: Уголовному делу экс-замминистра просвещения Раковой предшествовал конфликт с издательством «Просвещение»

Уголовному делу бывшего замминистра просвещения Марины Раковой предшествовал конфликт с издательством «Просвещение». Речь шла о многомиллиардном рынке школьных учебников.

Еще до того, как оставить должность заместителя министра просвещения Марина Ракова работала над проектом Кванториумов, детских Технопарков. Оборудование лишь одного из них стоило более 100 миллионов рублей. Как сообщает издание Белл, чо ссылкой на свои источники, на оборудование центров претендовало издательство Просвещение, которое кроме того, владело монополией на поставку учебников в российские школы. Это стало причиной конфликта между Раковой и руководством издательства, который не утих, когда она с частью своей команды перешла в Сбербанк.

Вскоре после этого 25 процентов акций Просвещения купил Сбербанк и сделку курировала именно Ракова. Споры не прекратились до самого ареста Раковой. Она намеревалась развивать электронное направление, тогда как издательство зарабатывало миллиарды рублей за поставки традиционных учебники.

Одним из фигурантов дела стал ректор Шанинки Сергей Зуев. Главу Московской высшей школы социальных и экономических наук задержали на позапрошлой неделе. Ему вменили хищение 21 миллиона рублей.