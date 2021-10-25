ЛДПР больше других партий потратила на избирательную кампанию в Годсуму

Это следует из итоговых финансовых отчетов партий в ЦИК, пишет газета РБК. Из избирательного фонда Либерально-демократической партии на эти цели было выделено почти 700 миллионов рублей – на 80 миллионов больше, чем у занявшей по расходам второе место «Единой России». Самыми скромными из парламентской пятерки оказались коммунисты – КПРФ потратила на кампанию меньше 180 миллионов. Почти все средств пошли на выпуск печатной продукции.