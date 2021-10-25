Президент Египта впервые за несколько лет решил не продлевать режим ЧП

Об этом Абдель Фаттах ас-Сиси написал на своей странице в Фейсбуке. Режим чрезвычайного положения был введен еще весной 2017 года после двух терактов. Тогда погибли более 50 человек и в два раза больше пострадали. После этого в соответствии с законом, чрезвычайное положение продлевалось раз в три месяца.