Молдавия впервые закупила газ не у России

Государственная компания Energocom подписала контракт на поставку 1 миллиона кубометров газа из Польши, сообщил в фейсбуке министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Сыпу. При этом он отметил, что молдавское правительство продолжает переговоры о подписании долгосрочного контракта на поставку газа с Россией.

Ранее газета Financial Times писала, что Кишинев запросил помощи у Европы из-за подорожания топлива и сокращения российского импорта. В Газпроме вину возложили на Молдавию, пояснив, что страна задолжала почти полмиллиарда долларов.