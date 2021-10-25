США заявляют о новых хакерских атаках со стороны России

Хакеры, за которыми стоит, как предполагается, российская Служба Внешней Разведки, пытались украсть данные с облачных сервисов в у госорганов США, корпораций и академические учреждения.

О новых хакерских атаках против США со стороны России объявила компания Microsoft — серия атак масштабна и продолжается до сих пор, сообщил вице-президент Microsoft Тим Берт. Американские чиновники, пишет Нью-Йорк Таймс, подтверждают, что кибернападения совершают хакеры из группировки Нобелиум, за которой стоит Службы Внешней Разведки России. С начала июля по сегодняшний день хакеры совершили 23 тысячи попыток проникнуть в облачные сервисы.

Microsoft предупредила более 600 организаций о том, что они стали целью кибернападений. Точное число успешных атак и случаев кражи данных компания не называет. Собеседники Нью-Йорк Таймс из числа официальных лиц считают эти операции обычным шпионажем и заявляют, что их можно было бы предотвратить, если бы поставщики услуг облачных сервсисов внедрили простые системы безопасности. Похитить данные с компьютером госорганов, частных компаний и академических учреждений хакеры пытались через взлом оборудования торговых посредников Microsoft — компании, которые настраивают облачные сервиса для конечных потребителей.

Хакерская группировка Nobelium несет ответственность за крупнейшую в истории США серию кибер атак на американские правительственные учреждения и частные компании, совершенных в 2020 году через взлом программного обеспечения SolarWind.