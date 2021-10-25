Спасателям удалось извлечь из-под завалов разрушенной части дома в Набережных Челнах четырех человек

Сейчас врачи борются за их жизнь.

Спасти удалось двух братьев 17 и 11 лет, 20-летнюю девушку и 70-летнего мужчину. Девушка пострадала сильнее всех. Врачи делают ей операцию. Для того, чтобы разобрать плиты и вызволить ее, использовали подъемный кран. Пожилой мужчина – в тяжелом состоянии. Он подключен к аппарату ИВЛ. Старший из двух братьев – в реанимации, а младший получил ушибы мягких тканей.

В ТАСС сообщили, что больше под завалами никого нет. Тем не менее, служебные собаки продолжают поиски. Взрыв произошел между четвертым и пятым этажами. Предварительная версия – взрыв бытового газа, хотя в Газпром Трансгаз Казани сообщили, что квартиру, где произошел взрыв, отключили от магистрального газа еще в 2011 году. Всего, было разрушено 8 квартир. 32 человека эвакуированы и размещены в местной гостинице.



В Набережных Челнах введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.