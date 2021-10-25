Рыночная стоимость производителя электромобилей Tesla впервые превысила 1 триллион долларов

Акции выросли на фоне новостей о том, что сервис аренды Hertz заключил с компанией контракт на рекордную поставку 100 тысяч машин. Финансовые условия сделки не разглашаются, но, по подсчетам СМИ, ее сумма может превышать 4 миллиарда долларов.

Состояние основателя Tesla Илона Маска на этом фоне выросло до почти 250 миллиардов. В рейтинге Forbes он с большим отрывом занимает первую строчку