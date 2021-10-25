У Театрального центра на Дубровке завтра пройдут памятные мероприятия, посвященные годовщине теракта

Региональная общественная организация «Норд-Ост» сообщает, что оно запланировано с 10 до 12 часов.

Завтра исполнится ровно 19 лет со дня, когда силовики штурмовали здание театрального центра, где террористы удерживали в заложниках работников, зрителей и актеров мюзикла «Норд-Ост». Жертвами теракта по официальным данным стали 130 человек. Правозащитники утверждают, что погибли более 170.