В Гвинейском заливе пираты атаковали контейнеровоз под флагом Панамы

По данным портала Dryad Global, специализирующегося на вопросах безопасности на море, нападавшим удалось высадиться на борт судна. К месту атаки сейчас подходит военный корабль. Сайт Maritime Bulletin уточняет, что это танкер ВМФ России «Академик Пашин», который входит в военно-морскую группу России, которая находится у берегов западной Африки.
2021-10-25T21:31:45+03:00
2021-10-25T21:31:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:31, 25 октября 2021
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