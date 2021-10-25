В Гвинейском заливе пираты атаковали контейнеровоз под флагом Панамы

По данным портала Dryad Global, специализирующегося на вопросах безопасности на море, нападавшим удалось высадиться на борт судна. К месту атаки сейчас подходит военный корабль. Сайт Maritime Bulletin уточняет, что это танкер ВМФ России «Академик Пашин», который входит в военно-морскую группу России, которая находится у берегов западной Африки.