По предварительным данным под завалами больше нет людей. Пострадавших четверо, одна девушка в крайне тяжелом состоянии, передает пресс-служба Минздрава Татарстана.
Взрыв газа разрушил шесть квартир. Причиной называют утечку газа. СК завел уголовное дело. На месте происшествия работают следователи. Для жителей дома в одной из гостиниц организовали пункт временного размещения.
Кинологи завершили работу на месте взрыва в жилом доме в Набережных Челнах
По предварительным данным под завалами больше нет людей. Пострадавших четверо, одна девушка в крайне тяжелом состоянии, передает пресс-служба Минздрава Татарстана.