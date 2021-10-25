В Министерстве финансов призвали «притормозить» с расширением льготной ипотеки

Замглавы ведомства Алексей Моисеев отметил, что из-за повышения ключевой ставки, программа становится все дороже для государства. Выступая на заседании думского комитета по финансовому рынку, он посетовал, что пока в бюджете не хватает денег и на действующие программы, и чиновникам придется их искать, пишет журнал Forbes.

В июле Центробанк пошел на самое резкое ужесточение денежно-кредитной политики с кризиса 2014 года. Он поднял ключевую ставку на 1 процентный пункт до 6,5%. В сентябре и октябре ЦБ также увеличивал ставку.

