Жители Челябинска нашли у себя на участке человеческие останки

Сетевое издание «Новости Челябинска» пишет, что это может быть массовое захоронение жертв репрессий 1930-х годов. Кости находили здесь около двадцати лет назад. Тогда краеведы предполагали, что расстрелянных осужденных находящейся неподалеку Золотой горы могли сбрасывать в заброшенные шахты.

Местная жительница рассказал журналистам, что останки были найдены при прокладке канализации на участке. Приехавшие на место полицейские забрали часть костей в мешок и увезли, а остальные посоветовали выбросить. СК начал проверку.