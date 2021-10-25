Более 400 заключенных пожаловались на насилие в саратовской колонии

О заявлениях, в которых говорится о пытках, избиениях и вымогательстве денег рассказала адвокат Снежана Мунтян. В интервью «Эху» защитник предположила, что не все жалобы будут рассмотрены, а ФСИН попытается замолчать проблему.

«Ранее я посетила в колонии N 13 г.Энгельса осужденного Романа Позднякова, который мне сообщил, что в колонии имеют место быть беспорядки. Осужденные, которые там отбывают наказание возмутились зверским отношением к ним. Он сообщил, что активисты избивают осужденных, издеваются, вымогают деньги. И на фоне беспорядков, когда нагрянули проверки из Управления ФСИН, из прокуратуры по надзору, осужденные сообщили — порядка 400 заключенных написали заявления по поводу того, что к ним применяются пытки, что они постоянно подвергаются насилию со стороны активистов», — рассказала С.Мунтян.

По мнению адвоката, официальная позиция ФСИН – просто «попытка замолчать, замять» ситуацию, и с их стороны делается все возможное, чтобы данные жалобы не ушли за пределы колонии. «Потому что сор из избы никому выносить не хочется. Новый врио начальника УФСИН по Саратовской области тоже видимо не настроен на то, чтобы вся эта информация вылезла наружу. Поэтому с их стороны предпринимаются активные действия для того, чтобы эти жалобы не ушли за пределы колонии. Я полагаю, что эти жалобы по факту ни одна не уйдет оттуда, и не будут рассмотрены. Наши доблестные власти вместо того, чтобы разобраться с причиной этих волнений, почему осужденные таким образом себя ведут, СК возбудил уголовные дела по дезорганизации деятельности учреждения исправительных», — отметила она.

С.Мунтян добавила, что дважды за последнее время посещала осужденного в городе Энгельс, он показывал ей следы от пыток и рассказал, что активисты пытались заставить его участвовать в пытках, насилии и вымогательстве денег у заключенных.

В начале месяца общественный проект Gulagu.net начал публиковать видео с пытками и изнасилованиями заключенных из архива ФСИН. Эти данные правозащитникам предоставил бывший осужденный, программист Сергей Савельев. В России его объявили в розыск. Савельев запросил политического убежища во Франции.