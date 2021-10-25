Gulagu.net: Более 500 заключенных УФСИН по Саратовской области пытаются подать жалобы на пытки

Руководитель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что более 500 заключенных только из УФСИН по Саратовской области пытаются подать жалобы по поводу совершенных в отношении их пыток.

«На данный момент нам достоверно известно, что более 500 заключенных только из учреждения ФСИН по Саратовской области пытаются подать жалобы и заявления по факту совершенных в отношении них пыток, истязаний и в целом ряде случаев изнасилований Саратовской ОТБ-1», — рассказал В.Осечкин.

Помимо этого, по его словам, есть ряд заключенных также, которые отбывают наказание или находятся под следствием в учреждениях ФСИН по Краснодарскому краю, Ростову-на-Дону, Адыгеи, большая часть регионов Южного Федерального округа и Поволжья, которых этапировали в Саратовскую ОТБ-1.

«Целый ряд пострадавших опасаются повторений этих пыток. Не все еще до конца понимают масштаб нынешнего расследования, и именно поэтому в данном случае очень важно государству как можно скорее перейти от репрессивной политики в отношении Сергея Савельева и правозащитников к полноценной и конструктивной работе, направленной на полное разоблачение и раскрытие всех преступлений, которые были совершены на территории ОТБ-1 УФСИН по Саратовскому региону», — отметил он.

По словам В.Осечкина, речь идет о «пыточном конвейере». Он добавил, что материалы по другим пыточным учреждениям будут опубликованы в ближайшие месяцы, параллельно Gulagu.net совместно с группой расследователей готовит материалы для выхода полноценного документального фильма.

«Мы располагаем многочисленными доказательствами, малую часть из этого мы предъявили уже обществу и СМИ, большая часть материалов и документов по «пыточному конвейеру» Саратовской ОТБ-1, Иркутском СИЗО-1, Красноярской КТБ-1 и другим пыточным учреждениям будет опубликована в ближайшие несколько месяцев. Параллельно мы с крупным международным изданием, с группой расследователей готовим материалы для выхода большого полноценного документального фильма», — сказал он.

В.Осечкин выразил надежду, что «российские власти проявят свою добрую волю и поймут, что проблема действительно носит системный характер, что «пыточные конвейеры» разоблачены, и они в данном случае пересмотрят свою политику. «Мы ждем как минимум отставок генералов ФСБ и ФСИН, которые крышевали эти «пыточные конвейеры» и организовывали это в целом ряде учреждений ФСИН России», — подчеркнул он.