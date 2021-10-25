Турецкий президент сказал о разрешении дипломатического кризиса

Реджеп Эрдоган расценил заявления послов 10 стран как «шаг назад», — об этом он сказал на пресс-конференции в Анкаре по итогам заседания правительства. По мнению турецкого лидера, теперь они будут «осторожнее в заявлениях».

Послов 10 стран, включая Канаду и США ранее вызывали в МИД республики в связи с их заявлениями по поводу судебного процесса над местным правозащитником. Дипломатов обвинили во вмешательстве во внутренние дела страны, а Эрдоган дал поручение объявить их персонами нон-грата. После этого представители стран сказали, что намерены уважать турецкие законы.