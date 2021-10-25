В Свердловской области полиция начала проверку после сообщений о массовом захоронении

Местная пресса пишет, что останки людей обнаружили в лесополосе под Нижним Тагилом. В МВД это связали с тем, что неподалеку находится кладбище, где на месте старых могил делали новые захоронения. При первоначальном осмотре никаких признаков, свидетельствующих о криминальном событии, не нашли.

О захоронении сетевому изданию E1.ru ранее рассказал местный житель. По предварительным данным речь идет об останках 14 человек.