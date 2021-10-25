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20:30, 25 октября 2021

В Набережных Челнах из-под завалов, по предварительным данным, извлекли всех жильцов пятиэтажки

Четыре человека госпитализированы, погибших нет, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник. Спасательная операция, впрочем, еще не завершена. Поисковые работы продолжаются.
Взрыв газа произошел на четвертом этаже. В результате были разрушены шесть квартир. В одной из гостиниц развернули пункт временного размещения. СК возбудил уголовное дело. Причины ЧП выясняются. По неофициальным данным, взрыв мог произойти по вине жильца, страдающего алкоголизмом.



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