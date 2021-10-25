Фильм «Разжимая кулаки» выдвинули от России на «Оскар»

Ранее картина Киры Коваленко стала обладателем главной награды секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. О выдвижении сказал новый председатель Российского Оскаровского комитета режиссера Павел Чухрай. Его кандидатуру утвердили на заседании, сообщает агентство ТАСС.

Ранее комитет возглавлял Владимир Меньшов. Режиссер умер этим летом в возрасте 81 года.

