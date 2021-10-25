В Москве суд отказался предоставить Facebook дополнительное время для добровольной выплаты штрафов

Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Ранее суд уже направил приставам материалы в отношении американской компании для принудительного взыскания 17 миллионов рублей. Общая сумма штрафов, которые должна будет выплатить социальная сеть превышает 40 миллионов. Если считать с начал года, то эта цифра в два раза больше.

Роскомнадзор с февраля составляет административные протоколы на социальные сети, которые не удалили призывы, в том числе к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных акциях.