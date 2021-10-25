Режим ЧС муниципального характера ввели в Набережных Челнах, где произошел взрыв газа в многоэтажке

По последним данным, которые приводит МЧС были разрушены шесть квартир. В одной из гостиниц развернули пункт временного размещения на 400 человек. Из-под завалов спасены три человека, они находятся в больнице. Сведений о погибших пока нет.

СК завел уголовное дело. Следователи осматривают место происшествия. По неофициальным данным среди версий ЧП – утечка газа или попытка незаконной врезки в трубу.



Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев сказал, что трое спасённых после взрыва газа в жилом доме, находятся в больнице, под завалами могут оставаться люди. Магдеев напомнил, что похожий случай произошёл в 2016 году, тогда никто не пострадал.