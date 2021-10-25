Жильцов многоэтажки в Набережных Челнах, где произошел взрыв газа, временно разместят в гостинице

В пресс-службе мэрии города агентству ТАСС рассказали, что речь идет о жильцах трех подъездов. Их перевезут на автобусах. Спасатели между тем продолжают поиск пострадавших. Из-под завалов извлечены по меньшей мере четыре человека. Один из них в тяжелом состоянии. Сведений о погибших пока нет.

Источник агентства «Интерфакс» рассказал, что к взрыву могла привести несанкционированная врезка в газовую трубу. По предварительным данным, самостоятельно подключиться к ней пытался пенсионер, которому ранее за неуплату перекрыли газ.



