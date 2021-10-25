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19:32, 25 октября 2021

Певице Наталии Орейро и ее сыну присвоили российское гражданство

Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. Уругвайская актриса подавала документы еще прошлым летом. Она сказала, что сделать это ей предложили в российском посольстве. Орейро получила известность благодаря роли в сериале «Дикий ангел». Кроме того, она выпустила три студийных альбома и регулярно посещает Россию с концертами.
Всего в новом списке получивших российское гражданство 30 человек, не считая их несовершеннолетних детей.


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