Певице Наталии Орейро и ее сыну присвоили российское гражданство

Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. Уругвайская актриса подавала документы еще прошлым летом. Она сказала, что сделать это ей предложили в российском посольстве. Орейро получила известность благодаря роли в сериале «Дикий ангел». Кроме того, она выпустила три студийных альбома и регулярно посещает Россию с концертами.

Всего в новом списке получивших российское гражданство 30 человек, не считая их несовершеннолетних детей.