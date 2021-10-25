Из-за роста ключевой ставки банки столкнулись с падением чистой прибыли

В сентябре этот показатель упал сразу на 20% по сравнению с августом, пишет газета РБК со ссылкой на обзор ЦБ. Финансовый результат сектора оказался самым слабым за последние полгода. Издание отмечает, что из-за роста ставки произошла переоценка ценных бумаг.

В июле Центробанк пошел на самое резкое ужесточение денежно-кредитной политики с кризиса 2014 года. Он поднял ключевую ставку на 1 процентный пункт до 6,5%. В сентябре и октябре он также увеличивал ставку.