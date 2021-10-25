Жители острова Пасхи проголосовали против возвращения туристов

Впрочем, среди жителей были как противники продления ограничении, так и сторонники.



Туристам закрыли доступ на остров Пасхи еще 1,5 года назад. Впрочем, как отмечает агентство РИА Новости, итоги референдума не имеют обязательной силы.



Остров Пасхи в последнее время жил почти в полной изоляции, которую нарушали только самолеты снабжения, регулярно летающие с материка.