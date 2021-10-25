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19:01, 25 октября 2021

Следователи завели дело из-за взрыва газа в многоэтажке в Набережных Челнах

По предварительным данным четыре человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Набережных Челнах. Среди пострадавших двое детей. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Татарстана. Одного ребенка доставили в больницу, а его брата врачи скорой помощи врачи осмотрели на месте. Интерфакс пишет о том, что еще одного жильца извлекли из-под завалов. Он в тяжелом состоянии. Эвакуировано 32 человека.

Сейчас спешно составляются списки, поскольку не все выходят на связь. Они могут оставаться в доме под рухнувшими перекрытиями между четвертым и пятым этажами, где и произошел взрыв, затронув восемь квартир. На месте работают почти 100 спасателей и 35 единиц техники, прибывают кинологические расчеты. Пока основной версией является взрыв бытового газа из-за нарушения правил эксплуатации.

Президент Татарстана Рустам Минниханов уже проинформирован о случившемся.



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