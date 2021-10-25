Нефть марки WTI подорожала до максимума за последние семь лет

Ее стоимость в ходе торгов превысила 86 долларов за баррель, следует из данных агентства Bloomberg. Нефть марки Brent в свою очередь торговалась выше отметки в 86 долларов, поднявшись до самого высокого уровня за последние три года.

Как отмечает агентство Рейтер, цены подскочили из-за недостаточного объема поставок и повышения спроса на топливо по мере восстановления мировой экономики. Еще одна причина – опасения из-за дефицита поставок угля и газа в Китае, Индии и Европе.