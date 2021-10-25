Google выплатила в России штрафов на сумму свыше 30 миллионов рублей

Об этом сказал глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Это наказание за неудаление запрещенного контента по требованию российских властей.

В американской компании утверждают, что фильтруют поисковую выдачу более чем на 95%. В Google говорят, что запрещенные в России публикации пока не могут удалить в YouTube из-за технических ограничений.

