В российском Минобороны сочли, что это провоцирует усиление напряженности в Европе и не способствует нормализации отношений, сообщает агентство РИА Новости.
Ранее министр обороны Германии сказала, что НАТО должно продемонстрировать России готовность использовать оружие, в том числе и атомное. Ее российский коллега в ответ обвинил Североатлантический альянс в стягивании сил к границам.
Военному атташе Германии вручили ноту из-за слов министра обороны ФРГ о сдерживании Москвы
В российском Минобороны сочли, что это провоцирует усиление напряженности в Европе и не способствует нормализации отношений, сообщает агентство РИА Новости.