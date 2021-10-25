Военному атташе Германии вручили ноту из-за слов министра обороны ФРГ о сдерживании Москвы

В российском Минобороны сочли, что это провоцирует усиление напряженности в Европе и не способствует нормализации отношений, сообщает агентство РИА Новости.

Ранее министр обороны Германии сказала, что НАТО должно продемонстрировать России готовность использовать оружие, в том числе и атомное. Ее российский коллега в ответ обвинил Североатлантический альянс в стягивании сил к границам.

